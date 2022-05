Sampdoria, grandi manovre in dirigenza: Osti o Faggiano lasciano? (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Sampdoria dovrà risolvere nel corso dell'estate un dualismo importante. La situazione riguarda il direttore sportivo Daniele Faggiano... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ladovrà risolvere nel corso dell'estate un dualismo importante. La situazione riguarda il direttore sportivo Daniele...

Advertising

DanieleTers1 : Ma la @sampdoria scenderà in campo contro @Inter ?! Si parla solo di @SassuoloUS che farà la partita della vita. Ab… - Gens93 : @TStronzi Sì sono d'accordo che la squadra abbia grandi limiti... E fin qui ci siamo, ma le partite decisive(vedi U… - circondatodiblu : Considerazione dopo 2 anni di dazn peggio di Sky nel leccare il culo Sky almeno si basava sulle solite Grandi dazn… - noneedtofollow1 : Unica squadra di Genova in serie A, pubblico pazzesco, entusiasmo e grande voglia di tornare grandi. Investitori, seri, cercasi! @sampdoria - schism2675 : @Gazzetta_it Hanno già giocato vinto con la Sampdoria quindi? Non lo sapevo! Grandi! -