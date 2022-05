Roma, se contrastare un venditore abusivo “ci costa” più della merce sequestrata: per multe che non pagherà nessuno (Di mercoledì 18 maggio 2022) Lo abbiamo definito il paradosso degli abusivi. Si tratta di un fenomeno, quello dell’abusivismo commerciale, più che noto a Roma, specie nelle zone del centro, che vede protagonisti decine e decine di venditori ambulanti i quali ogni giorno piazzano la loro merce a turisti e passanti. Il repertorio è vastissimo: si va dalle bottigliette d’acqua, ai souvenir di pessima qualità, a gadget e cover per cellulari, fino ad arrivare ai agli articoli con marchi contraffatti di calzature e abbigliamento. Le forze dell’ordine, dal canto loro, ce la mettono tutta, con operazioni continue per arginare il fenomeno. Ma la legge non li aiuta, e spesso i loro sforzi vengono vanificati. Con in più la “beffa” di aver sprecato risorse a tutti i livelli. Venditori ambulanti a Roma (quasi) impuniti: ecco perché Ne parliamo con il Segretario ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 18 maggio 2022) Lo abbiamo definito il paradosso degli abusivi. Si tratta di un fenomeno, quello dell’abusivismo commerciale, più che noto a, specie nelle zone del centro, che vede protagonisti decine e decine di venditori ambulanti i quali ogni giorno piazzano la loroa turisti e passanti. Il repertorio è vastissimo: si va dalle bottigliette d’acqua, ai souvenir di pessima qualità, a gadget e cover per cellulari, fino ad arrivare ai agli articoli con marchi contraffatti di calzature e abbigliamento. Le forze dell’ordine, dal canto loro, ce la mettono tutta, con operazioni continue per arginare il fenomeno. Ma la legge non li aiuta, e spesso i loro sforzi vengono vanificati. Con in più la “beffa” di aver sprecato risorse a tutti i livelli. Venditori ambulanti a(quasi) impuniti: ecco perché Ne parliamo con il Segretario ...

