Riappare su un sito a luci rosse il video di Tiziana Cantone Vergogna sul web | “Goditi il filmato”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 18 maggio 2022)sulla rete undi, la 31enne trovata senza vita nel Napoletano nel 2016. Forse suicidatasi proprio per la diffusione di quel filmati. Nonostante diffide, sentenze e una legge contro il revenge porn ilè ricomparso. Per evitarlo non è bastato il lavoro degli informatici antipirateria che da anni seguono il caso. Ora, dopo le testimonianze dei familiari, si è aperta un’indagine parallela. E si sospetta che la donna potrebbe essere stata uccisa.ilporno Il– come riporta il Fatto quotidiano – ha una presentazione in inglese. Che in italiano suona così. “Iltrapelato della ...