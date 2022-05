Preside Denuncia un Genitore Aggressivo: L’Uomo Dovrà Risarcire La Scuola (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nel corso dei colloqui di fine anno un Genitore è diventato Aggressivo e ha cominciato ad insultare la Preside di fronte alle altre famiglie presenti. L’accaduto risale al 2019. L’Uomo ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nel corso dei colloqui di fine anno unè diventatoe ha cominciato ad insultare ladi fronte alle altre famiglie presenti. L’accaduto risale al 2019....

SiamoinCL : @ValeDido Scusate,ma entrare in un edificio a volto coperto non è reato, tanto più se pubblico come la scuola? Mand… - Tashunka14 : @Alivrea1 @Bartoldo81 Denuncia professore e preside per violata libertà di pensiero. - Max_XVI_G : @ElisaTognocchi_ Bisogna stringere la mano a questo ragazzo e guardare la faccia da poverelli di insegnante e presi… - urlodalsilenzio : @ElisaTognocchi_ Una bella denuncia all'ministero dell'istruzione e sopratutto alla preside - maik89369417 : @fulvioromano82 @____eli_83 @lillog71 È sbagliata la preposizione. Denuncerei 'la' preside. Non so che tipo di denu… -