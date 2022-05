Advertising

gazzettanapoli : Al via a Napoli diversi percorsi di formazione che coinvolgono i giovani e, in particolare, i NEET della periferia… -

2a News

Al via a Napoli diversidi formazione che coinvolgono i giovani e, in particolare, i NEET della periferia Est. I ...Centro di riuso creativo dei materiali di scarto 'Remida Napoli' a,...È quello che si augurano le 317 tute blu diche nel tardo pomeriggio di oggi, insieme ... 'Si può utilizzare -precisa Accurso - per due. Uno è il 'percorso 5' che avvia al lavoro ... Ponticelli: 4 percorsi di formazione dedicati ai giovani delle periferie di Napoli Al via a Napoli diversi percorsi di formazione che coinvolgono i giovani e, in particolare, i Neet della periferia Est. I laboratori - dall'orto al design, dalla sartoria fino alla musica e ...Al via a Napoli diversi percorsi di formazione che coinvolgono i giovani e, in particolare, i NEET della periferia Est. I laboratori – dall’orto al design, dalla sartoria fino alla musica e al teatro ...