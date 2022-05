Padre e figlia morti in moto a Trento | procura | colpa di un freno - Indagati per omicidio colposo plurimo concessario e due meccanici

(Di mercoledì 18 maggio 2022) commenta L'incidente stradale nel quale, ad agosto 2021,morirono in Trentino a bordo di unaacquistata pochi giorni prima , fu causato dai freni montati male. A stabilirlo è stata ...

Corriere della Sera

commenta L'incidente stradale nel quale, ad agosto 2021,morirono in Trentino a bordo di una moto acquistata pochi giorni prima , fu causato dai freni montati male. A stabilirlo è stata la perizia tecnica richiesta dalla procura: uno dei ...È, al tempo stesso, la fiaba che parla di une unalegati da un amore semplice e commovente, e di un'emancipazione femminile e femminista giusta, necessaria, rivendicata con placita ... Vicenza, padre e figlia morti nel frontale tra moto: chiesto il processo per l’altro conducente TRENTO - Clamorosa svolta nelle indagini sul tragico incidente avvenuto il 20 agosto scorso lungo la strada che dall'altopiano di Piné scende verso Pergine. Persero la vita ...L'incidente stradale nel quale, ad agosto 2021, padre e figlia morirono in Trentino a bordo di una moto acquistata pochi giorni prima, fu causato dai freni montati male. A stabilirlo è stata la ...