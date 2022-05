Nasti e Zaccagni affittano lo stadio per svelare il sesso del figlio (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un annuncio speciale in un luogo magico. L'influencer Chiara Nasti e il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni hanno deciso di affittare lo stadio Olimpico per annunciare ad amici e parenti il sesso del loro primogenito in arrivo. Stasera, 18 maggio, la coppia ha radunato le persone più strette presso l'impianto che ospiterà Lazio-Verona sabato sera, ultima giornata di campionato, mentre il 25 aprile verrà di nuovo protagonisti i tifosi della Roma che accorreranno per seguire sui maxischermi la finale di Conference League di Tirana contro il Feyenoord. La sala dentro la tribuna Montemario, che durante le partite di Roma e Lazio accoglie il servizio ristorante, si è colorata di celeste e rosa, con dolcetti, palloncini e due giganti pupazzi che accolgono gli invitati al party, documentato in tempo reale ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un annuncio speciale in un luogo magico. L'influencer Chiarae il calciatore della Lazio Mattiahanno deciso di affittare loOlimpico per annunciare ad amici e parenti ildel loro primogenito in arrivo. Stasera, 18 maggio, la coppia ha radunato le persone più strette presso l'impianto che ospiterà Lazio-Verona sabato sera, ultima giornata di campionato, mentre il 25 aprile verrà di nuovo protagonisti i tifosi della Roma che accorreranno per seguire sui maxischermi la finale di Conference League di Tirana contro il Feyenoord. La sala dentro la tribuna Montemario, che durante le partite di Roma e Lazio accoglie il servizio ristorante, si è colorata di celeste e rosa, con dolcetti, palloncini e due giganti pupazzi che accolgono gli invitati al party, documentato in tempo reale ...

