'Mio figlio non può avere meno di 8' Voti ritoccati, provveditore nei guai (Di mercoledì 18 maggio 2022) Vincenzo Gullotta era il provveditore agli studi (oggi è sovrintendente) all'epoca dei fatti di Riccardo Jannello Un rimpallo di accuse e scuse, di inchieste aperte e minacce di ritorsioni e querele ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Vincenzo Gullotta era ilagli studi (oggi è sovrintendente) all'epoca dei fatti di Riccardo Jannello Un rimpallo di accuse e scuse, di inchieste aperte e minacce di ritorsioni e querele ...

