La vittima può vendere la casa "degli orrori": il Fisco rinuncia ai rimborsi (Di mercoledì 18 maggio 2022) La 36enne, vittima di violenze sessuali da parte dell'ex compagno, aveva messo in vendita la casa coniugale. Il Fisco le aveva chiesto la restituzione degli incentivi d'acquisto. Poi la marcia indietro: "Pratica annullata"

