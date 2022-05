Jeff Hardy | “Uno dei miei sogni è ricondividere il ring con CM Punk”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 18 maggio 2022), dopo essere stato licenziato dalla WWE, si è accasato in quel di AEW per una ultima run dopo una memorabile carriera in quel di Stamford. In singolo sta facendo bene in quanto è in semifinale nel torneo dedicato ad Owen Hart ed in coppia promette un assalto ai titoli insieme a suo fratello Matt. Tutto sta andando per il meglio, anche se a detta sua ci sarebbe anche la famosa ciliegina sulla torta che completerebbe in meglio la sua esperienza alla corte di Khan. “One more face off” “Quando ero in WWE ed ho vinto il titolo massimo è stato come realizzare il sogno che avevo sin da bambino. E’ stata una delle cose piu’ belle avvenute nella mia carriera come anche la faida con CM. Sembra strano che siamo ora nella stessa compagnia e sono sicuro che lungo la strada avremo ancora una volta un face off io e lui“.