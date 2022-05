Inter, Vidal è sicuro di andar via: su Instagram posta un sondaggio per scegliere la sua prossima squadra (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il matrimonio tra l’Inter ed Arturo Vidal è finito. Il centrocampista cileno è sicuro di andar via da Milano. Già nelle scorse ore, aveva confermato a La Tercera che: “L’unica cosa che posso dire è che da qui me ne andrò”. Questo nonostante la scadenza del suo contratto sia giugno 2023. Su Instagram, l’ex Juventus ha condiviso un sondaggio in cui domanda ai suoi followers quale possa essere la sua prossima squadra, scegliendo tra Flamengo e Colo Colo. Nessuna trattativa per ora, ma non appena terminerà il mercato potrebbe esserci un’accelerata. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il matrimonio tra l’ed Arturoè finito. Il centrocampista cileno èdivia da Milano. Già nelle scorse ore, aveva confermato a La Tercera che: “L’unica cosa che posso dire è che da qui me ne andrò”. Questo nonostante la scadenza del suo contratto sia giugno 2023. Su, l’ex Juventus ha condiviso unin cui domanda ai suoi followers quale possa essere la sua, scegliendo tra Flamengo e Colo Colo. Nessuna trattativa per ora, ma non appena terminerà il mercato potrebbe esserci un’accelerata. SportFace.

