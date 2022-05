Incidente L'Aquila, auto piomba in giardino asilo: morto un bimbo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Un'automobile è finita nel giardino di un asilo de L'Aquila: un bambino è morto. Un'altra bimba è grave ed è stata trasferita al policlinico Gemelli a Roma. Altri tre piccoli alunni sono ricoverati all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Mentre per un altro bambino non c'è stata necessità di ricovero. L'auto, parcheggiata lungo una discesa, ha sfondato il cancello della scuola dell'infanzia Primo Maggio, a Pile, lungo la via Salaria Antica Est, e ha travolto i bimbi che giocavano all'esterno della struttura. Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha proclamato il lutto cittadino. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Un'mobile è finita neldi unde L': un bambino è. Un'altra bimba è grave ed è stata trasferita al policlinico Gemelli a Roma. Altri tre piccoli alunni sono ricoverati all'ospedale San Salvatore dell'. Mentre per un altro bambino non c'è stata necessità di ricovero. L', parcheggiata lungo una discesa, ha sfondato il cancello della scuola dell'infanzia Primo Maggio, a Pile, lungo la via Salaria Antica Est, e ha travolto i bimbi che giocavano all'esterno della struttura. Il sindaco dell', Pierluigi Biondi, ha proclamato il lutto cittadino.

Advertising

velenoallamela : RT @fanpage: Drammatico incidente a L'Aquila, un'auto in corsa piomba nel giardino di un asilo, travolgendo i piccoli: quattro bimbi sono f… - CorriereUmbria : +++Dramma a L'Aquila, auto finisce nel giardino di un asilo: morto un bambino, quattro i feriti #Aquila #incidente… - FabrizioGRIMA : RT @vitaindiretta: Incidente a L'Aquila, auto finisce nel giardino di un asilo: morto un bimbo, cinque feriti, uno è in gravi condizioni #L… - jacko_cecilia : RT @vitaindiretta: Incidente a L'Aquila, auto finisce nel giardino di un asilo: morto un bimbo, cinque feriti, uno è in gravi condizioni #L… - tonymeola : ?? Morto uno dei bimbi travolti da un'auto nel giardino di un asilo all'Aquila -