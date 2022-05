Il Paradiso delle Signore, Marta Guarnieri torna da Vittorio: la tesi è sconvolgente (Di mercoledì 18 maggio 2022) Clamorosa indiscrezione a sorpresa sul personaggio di Marta Guarnieri: potrebbe tornare presto tra le mura de Il Paradiso delle Signore Il personaggio di Marta Guarnieri (screenshot RaiPlay)La settima e nuova stagione de Il Paradiso delle Signore si prepara a stupire ed emozionare il pubblico di Rai 1. Gli autori sembrano intenzionati a regalare grandi sorprese con nuove trame e soprattutto con possibili graditi ritorni. Tra questi potrebbe esserci anche quello di Marta Guarnieri che ha lasciato la soap al termine della quinta stagione. Un addio doloroso soprattutto per Vittorio Conti che si è visto costretto a salutare sua moglie. Adesso però questo ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 18 maggio 2022) Clamorosa indiscrezione a sorpresa sul personaggio di: potrebbere presto tra le mura de IlIl personaggio di(screenshot RaiPlay)La settima e nuova stagione de Ilsi prepara a stupire ed emozionare il pubblico di Rai 1. Gli autori sembrano intenzionati a regalare grandi sorprese con nuove trame e soprattutto con possibili graditi ritorni. Tra questi potrebbe esserci anche quello diche ha lasciato la soap al termine della quinta stagione. Un addio doloroso soprattutto perConti che si è visto costretto a salutare sua moglie. Adesso però questo ...

