Il gelo nel centrodestra dopo il vertice di Arcore

AGI - È gelo nel centrodestra dopo il vertice di martedì ad Arcore. "Lascio agli altri le agitazioni", taglia corto Salvini facendo notare che nella partita sulla presidenza della commissione Esteri al Senato la coalizione è rimasta unita. Ma i nodi restano sul tavolo e, a meno di sorprese dei prossimi giorni, non è previsto un nuovo incontro tra i leader prima delle amministrative. E per il dopo Comunali il rischio è che la tensione possa aumentare, perché FdI non molla la presa sulla riconferma di Musumeci e sul patto anti-inciuci prima delle Politiche. "Fratelli d'Italia vuole un centrodestra unito, forte, credibile, vincente, soprattutto in grado di mantenere gli impegni con gli italiani e per farlo bisogna essere alternativi al Partito democratico e al Movimento ...

