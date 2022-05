Guerra Ucraina, Usa riaprono ambasciata a Kiev (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina, gli Stati Uniti hanno riaperto l’ambasciata a Kiev, che avevano chiuso prima dell’invasione russa dell’Ucraina il 24 febbraio scorso. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato americano. “La bandiera stelle e strisce sventola di nuovo sull’ambasciata a Kiev. Posso annunciare che abbiamo ufficialmente ripreso le operazioni dell’ambasciata nella capitale Ucraina. Siamo orgogliosi del governo e del popolo ucraino mentre difendono coraggiosamente il loro paese dalla brutale invasione di Putin. Gloria all’Ucraina”. Così in un tweet il segretario di Stato americano Antony Blinken. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) –, gli Stati Uniti hanno riaperto l’, che avevano chiuso prima dell’invasione russa dell’il 24 febbraio scorso. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato americano. “La bandiera stelle e strisce sventola di nuovo sull’. Posso annunciare che abbiamo ufficialmente ripreso le operazioni dell’nella capitale. Siamo orgogliosi del governo e del popolo ucraino mentre difendono coraggiosamente il loro paese dalla brutale invasione di Putin. Gloria all’”. Così in un tweet il segretario di Stato americano Antony Blinken. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

La7tv : #ottoemezzo 'A chi mai volesse allungare la guerra per spezzare le reni a #Putin, io dico che noi non ci siamo perc… - GiovaQuez : Santoro: 'In Italia si pone il problema di un'informazione costruita tutta nell'ottica ucraina. Se Agcom e Parlamen… - martaottaviani : Oggi su @Avvenire_Nei in #Russia economia va talmente male che i furti nei supermercati sono aumentati del 18%. Rub… - Bertare2Claudio : RT @sole24ore: Draghi: 'Richiesta adesione Nato Finlandia risposta a guerra in Ucraina, Italia dà il suo appoggio' - Il Sole 24 ORE https:/… - Canio44536762 : RT @angelo_falanga: la cattura del generale americano in pensione pare non sia stata confermata ma questa si: -