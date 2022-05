Guerra Ucraina, Russia ammette difficoltà: “Ma andremo avanti” (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – La Russia ammette “difficoltà” in Ucraina. La parola è entrata a tutti gli effetti nel discorso pubblico. “Malgrado le difficoltà, l’operazione militare speciale andrà avanti fino alla fine”, ha dichiarato il vice segretario del Consiglio di sicurezza russo, Rashid Nurgaliyev, ribadendo gli obiettivi prefissati da Mosca, la demilitarizzazione e denazificazione dell’Ucraina e la protezione delle due autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk. “La situazione per noi peggiorerà”, ha affermato, in un intervento nel talk show di Olga Skabeyeva del canale televisivo Rossiya 1, il commentatore specializzato in questioni di difesa, Mikhail Khodaryonok dopo aver riconosciuto che, “considerando le cose nel loro complesso, dobbiamo tenere conto, nei ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – La” in. La parola è entrata a tutti gli effetti nel discorso pubblico. “Malgrado le, l’operazione militare speciale andràfino alla fine”, ha dichiarato il vice segretario del Consiglio di sicurezza russo, Rashid Nurgaliyev, ribadendo gli obiettivi prefissati da Mosca, la demilitarizzazione e denazificazione dell’e la protezione delle due autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk. “La situazione per noi peggiorerà”, ha affermato, in un intervento nel talk show di Olga Skabeyeva del canale televisivo Rossiya 1, il commentatore specializzato in questioni di difesa, Mikhail Khodaryonok dopo aver riconosciuto che, “considerando le cose nel loro complesso, dobbiamo tenere conto, nei ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo 'A chi mai volesse allungare la guerra per spezzare le reni a #Putin, io dico che noi non ci siamo perc… - GiovaQuez : Santoro: 'In Italia si pone il problema di un'informazione costruita tutta nell'ottica ucraina. Se Agcom e Parlamen… - martaottaviani : Oggi su @Avvenire_Nei in #Russia economia va talmente male che i furti nei supermercati sono aumentati del 18%. Rub… - sborra_boy : RT @fulvioabbate: Assistiamo al fenomeno della progressiva compassionalizzazione di #Putin. L'obiettivo? Reificare l'aggressore criminale r… - pacifistavero : RT @MariaDellaMoni6: Gli americani hanno ormai il pieno controllo del governo e dei mainstream tedeschi. Ennesima prova di chi abbia orches… -