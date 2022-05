Franco Battiato, un anno dopo: stasera il docufilm (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Franco Battiato, un anno dopo. Il 18 maggio 2021 moriva il cantautore catanese e oggi Rai Documentari gli dedica la prima serata con ‘Il coraggio di essere Franco’ il docufilm in onda alle 21.20 su Rai 1. Scritto e diretto da Angelo Bozzolini e prodotto da Aut Aut Production in collaborazione con Rai Documentari, il film ripercorre la vita e la carriera di uno degli autori più rivoluzionari della musica italiana, pioniere di nuovi mondi musicali. Con la voce narrante di Alessandro Preziosi, il documentario cerca di restituire anche un ritratto intimo dell’artista, grazie al racconto della nipote Cristina Battiato e al materiale inedito degli archivi fotografici della famiglia, della Rai, della Cineteca di Bologna, della Universal Music, nonché alle ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) –, un. Il 18 maggio 2021 moriva il cantautore catanese e oggi Rai Documentari gli dedica la prima serata con ‘Il coraggio di essere’ ilin onda alle 21.20 su Rai 1. Scritto e diretto da Angelo Bozzolini e prodotto da Aut Aut Production in collaborazione con Rai Documentari, il film ripercorre la vita e la carriera di uno degli autori più rivoluzionari della musica italiana, pioniere di nuovi mondi musicali. Con la voce narrante di Alessandro Preziosi, il documentario cerca di restituire anche un ritratto intimo dell’artista, grazie al racconto della nipote Cristinae al materiale inedito degli archivi fotografici della famiglia, della Rai, della Cineteca di Bologna, della Universal Music, nonché alle ...

Advertising

SkyTG24 : Ha firmato brani indimenticabili come 'La cura' e 'Centro di gravità permanente': un anno fa ci lasciava il cantaut… - Agenzia_Ansa : Franco Battiato, un anno senza la sua libertà di pensiero. Andare oltre la superficie, la sua eredità artistica ed… - RaiTre : 'La vita non finisce È come il sogno La nascita è come il risveglio Finché non saremo liberi Torneremo ancora Ancor… - fiorellina831 : RT @Moonlightshad1: 'Povera patria Schiacciata dagli abusi del potere Di gente infame, che non sa cos'è il pudore...' Il 18 maggio di un a… - BergamoAcli : Nelle canzoni di #FrancoBattiato (...) sentiamo i profumi di terre vicine e lontane, assaggiamo il suo miscuglio lu… -