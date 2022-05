Follia durante Nottingham-Sheffield: l’attaccante Billy Sharp colpito con una testata da un tifoso | VIDEO (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un episodio folle si è registrato al termine della partita Nottingham-Sheffield, sfida di semifinale dei playoff di Championship. l’attaccante Billy Sharp dello Sheffield è stato colpito da una testata di un tifoso del Nottingham. La gara si è conclusa ai calci di rigore e ha visto il successo del Nottigham, i padroni di casa sono riusciti a staccare il pass per la finale valida per il salto in massima categoria. Al termine della lotteria dei rigori i tifosi si sono riversati in campo per festeggiare la vittoria. Un tifoso del Nottingham ha colpito con una testata violentissima il capitano dello Sheffield. Si tratta di ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un episodio folle si è registrato al termine della partita, sfida di semifinale dei playoff di Championship.delloè statoda unadi undel. La gara si è conclusa ai calci di rigore e ha visto il successo del Nottigham, i padroni di casa sono riusciti a staccare il pass per la finale valida per il salto in massima categoria. Al termine della lotteria dei rigori i tifosi si sono riversati in campo per festeggiare la vittoria. Undelhacon unaviolentissima il capitano dello. Si tratta di ...

Advertising

lucab962 : RT @TheDocReQ3: Piangere costa. E non è una battuta. Questa ragazza si è emozionata ed ha pianto durante una visita medica. Le hanno addebi… - K274863601 : RT @TheDocReQ3: Piangere costa. E non è una battuta. Questa ragazza si è emozionata ed ha pianto durante una visita medica. Le hanno addebi… - p0w3r0n3 : RT @TheDocReQ3: Piangere costa. E non è una battuta. Questa ragazza si è emozionata ed ha pianto durante una visita medica. Le hanno addebi… - qualunque15 : RT @TheDocReQ3: Piangere costa. E non è una battuta. Questa ragazza si è emozionata ed ha pianto durante una visita medica. Le hanno addebi… - MarcoRCapelli : RT @TheDocReQ3: Piangere costa. E non è una battuta. Questa ragazza si è emozionata ed ha pianto durante una visita medica. Le hanno addebi… -

Rimini: da martedì una settimana dedicata alla Rebola Durante il week end al Cinema Fulgor la Rebola sarà abbinata al nuovo film Nostalgia di Pierfrancesco Favino. Si chiude domenica 29 maggio con Rebola di Follia evento al Rockisland pensato per un ... Arriva la "Rebola week" e già si pensa ad un rosso "griffato" Durante il week end al Cinema Fulgor la rebola sarà abbinata al nuovo film Nostalgia di Pierfrancesco Favino. Si chiude domenica 29 maggio con Rebola di Follia evento al Rockisland pensato per un ... CalcioWeb il week end al Cinema Fulgor la Rebola sarà abbinata al nuovo film Nostalgia di Pierfrancesco Favino. Si chiude domenica 29 maggio con Rebola dievento al Rockisland pensato per un ...il week end al Cinema Fulgor la rebola sarà abbinata al nuovo film Nostalgia di Pierfrancesco Favino. Si chiude domenica 29 maggio con Rebola dievento al Rockisland pensato per un ... Follia durante Nottingham-Sheffield: l’attaccante Billy Sharp colpito con una testata da un tifoso | ...