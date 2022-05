“Era tutta una farsa”: Edoardo Tavassi sotto shock, comunicazione urgente dall’Italia (Di mercoledì 18 maggio 2022) Edoardo Tavassi sarebbe stato messo da parte in 24 ore. Il naufrago ha aperto gli occhi ma cosa succede all’Isola dei Famosi? Edoardo Tavassi (Mediasetplay screenshot)Subito dopo l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi deve fare i conti con la dura realtà. Vediamo insieme che cosa sta succedendo in Honduras. Edoardo Tavassi e Guendalina Tavassi erano la coppia di fratelli entrati insieme per per gareggiare nel reality. Ora tutte le coppie sono scoppiate e ogni concorrente vip gioca per sé. I fratelli Tavassi hanno riscosso un enorme successo da parte del pubblico da casa e continuano a macinare consensi. Guendalina è stata anche leader del gruppo ed è davvero divertentissima, mentre ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 18 maggio 2022)sarebbe stato messo da parte in 24 ore. Il naufrago ha aperto gli occhi ma cosa succede all’Isola dei Famosi?(Mediasetplay screenshot)Subito dopo l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi,deve fare i conti con la dura realtà. Vediamo insieme che cosa sta succedendo in Honduras.e Guendalinaerano la coppia di fratelli entrati insieme per per gareggiare nel reality. Ora tutte le coppie sono scoppiate e ogni concorrente vip gioca per sé. I fratellihanno riscosso un enorme successo da parte del pubblico da casa e continuano a macinare consensi. Guendalina è stata anche leader del gruppo ed è davvero divertentissima, mentre ...

