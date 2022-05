Ecco perché i giornalisti non hanno “criticato” i finalisti di Amici 21: svelato un interessante retroscena (Di mercoledì 18 maggio 2022) Per quale motivo i giornalisti presenti alla finale di Amici 21 sono stati così “clementi” con gli allievi della scuola più talentuosa d’Italia? Massimo Galanto (presente in collegamento insieme agli altri colleghi), ha svelato il motivo nel podcast di TVBlog. perché i giornalisti non hanno “criticato” durante la finale di Amici 21? Qualcuno si è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 18 maggio 2022) Per quale motivo ipresenti alla finale di21 sono stati così “clementi” con gli allievi della scuola più talentuosa d’Italia? Massimo Galanto (presente in collegamento insieme agli altri colleghi), hail motivo nel podcast di TVBlog.non” durante la finale di21? Qualcuno si è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

