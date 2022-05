Draghi | espulsioni da Mosca atto ostile ma non chiudere canali

(Di mercoledì 18 maggio 2022) "È unanche in risposta alle nostre, ma èanche verso l'Unione europea, la considerazione più importante è che questo non deve portare a una interrruzione dei...

Advertising

MediasetTgcom24 : Draghi: espulsioni nostri diplomatici è un atto ostile #Ucraina - LICIO15 : RT @MediasetTgcom24: Draghi: espulsioni nostri diplomatici è un atto ostile #Ucraina - sciantokescia : RT @MediasetTgcom24: Draghi: espulsioni nostri diplomatici è un atto ostile #Ucraina - g_zerbato : RT @MediasetTgcom24: Draghi: espulsioni nostri diplomatici è un atto ostile #Ucraina - SoniaLaVera : RT @tempoweb: La #Russia convoca l'ambasciatore italiano a #Mosca. Espulsioni in arrivo nel giorno di #Marin da #Draghi #finlandia #nato #r… -

Agenzia ANSA

"È un atto ostile anche in risposta alle nostre, ma è ostile anche verso l'Unione europea, la considerazione più importante è che questo ...ha detto il presidente del Consiglio Mario, ...Nel corso del colloquio con Sanna Marin ,ha ribadito la necessità di " mantenere aperto un ... Va ricordato come ad inizio aprile la lista di Paesi europei che promossero ledi ... Draghi,espulsioni atto ostile,non chiudere canali diplomazia - Ultima Ora La Russia ha deciso l'espulsione di 24 diplomatici italiani dal Paese ... si arriverà alla pace", ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa con la prima ministra ...Milano, 18 mag. (askanews) - 'È un atto ostile anche in risposta alle nostre espulsioni, ma è ostile anche verso l'Unione europea, la ...