Disinformazione russa | il Copasir vuole approfondire la propaganda putiniana su social network e internet

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Guerra in Ucraina edi Putin : continuerà, con nuove audizioni, l'approfondimento deisullae le ingerenze straniere. Il focus, acceso dopo le ...

Guerra in Ucraina e propaganda edi Putin : continuerà, con nuove audizioni, l'approfondimento dei Copasir sullae le ingerenze straniere. Il focus, acceso dopo le polemiche sugli ospiti russi nei talk show e la propaganda, sarà ora puntato anche sui social network e internet. Intanto oggi è ...Ma anche con le attività degli ufficiali dell'intelligenceche sotto l'immunità diplomatica operano nei Paesi europei per, per esempio, seminare il caos alimentando lao ...L'approfondimento dei Copasir sulla disinformazione e le ingerenze straniere.Il focus, acceso dopo le polemiche sugli ospiti russi nei talk show e la propaganda, sarà ora puntato anche sui social netw ...La Farnesina “prende atto” della decisione di Mosca di espellere 24 membri della rappresentanza e dell’Ufficio Ice ...