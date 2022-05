Advertising

PATRIZIA953 : RT @repubblica: Cristoforetti live dallo Spazio: 'Lavoreremo con i robot per arrivare su Marte' [di Matteo Marini] - repubblica : Cristoforetti live dallo Spazio: 'Lavoreremo con i robot per arrivare su Marte' [di Matteo Marini] - bepizdrav : Commentiamo i risultati del jury live sullo Spazio come la Cristoforetti! ?? -

la Repubblica

Social network Samantha, tiktoker dallo Spazio con citazioni di Star Trek e Spiderman di Emanuele Capone 07 Maggio 2022Un passaggio veloce, come la traversata della Stazione spaziale internazionale nel cielo. L'astronauta italiana Samanthasi è collegata per una ventina di minuti nel pomeriggio per rispondere alle domande dei giornalisti collegati con Houston e da lì, un ponte ideale con la Iss. È apparsa sorridente, ... Cristoforetti live dallo Spazio: "Lavoreremo con i robot per arrivare su Marte" TRENTO. Atop the Hill, Hi Fi Gloom, Maitea, Michele Cristoforetti, The Rumpled e Toolbar: sono queste le band che accompagneranno Vasco Rossi nel suo tour italiano aprendo le tappe dei suoi concerti.Questa volta Samantha, insieme ai suoi colleghi di equipaggio, volerà sulla nuova navetta che dovrebbe raggiungere la Stazione Spaziale intorno alle 21:15 italiane del 28 aprile mentre l'apertura del ...