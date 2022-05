Civico22 | “Degrado ed incuria caratterizzano ancora il quartiere San Lorenzo”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI consiglieri di Civico 22, Giovanna Megna e Angelo Moretti hanno depositato un’interrogazione per chiedere all’assessore Rosa di conoscere quali misure si intendono adottare e in che tempi per sistemare le aree verdi di Piazza e Viale San/Basilica Madonna delle Grazie nonché gli interventi finalizzati ad assicurare l’ordinaria manutenzione. Il Viale Sane l’annessa piazza sono da anni privi di adeguata e programmata manutenzione e appaiono in uno stato di completo abbandono e, con erba alta che invade i marciapiedi e il confine della basilica, siepi e alberature non curate ed evidentemente attaccate da parassiti, sterpaglie che interessano anche siti di rilievo storico-archeologico. Tale situazione va risolta con urgenza poiché interessa uno dei siti di maggior rilievo della città per ...