C' è una nuova maggioranza Conte passa alle minacce

(Di mercoledì 18 maggio 2022) L'ex premier durissimo dopo la sconfitta in commissione Esteri: "Spetta a Draghi tenere in piedi questa, ma ne è nata unacon Fratelli d'Italia violando patti e regole"

Advertising

GiuseppeConteIT : Il voto in Commissione Esteri certifica che questa maggioranza esiste solo sulla carta. Registriamo che se ne è for… - acmilan : Si è chiusa un'altra stagione di 'Tutti i colori dello sport', il programma di incontri che ha coinvolto più di mil… - StefanoFeltri : Secondo @stefaniacraxi, nuova presidente della commissione Esteri al @SenatoStampa , «la #Crimea è stata da sempre… - libellula58 : RT @FQLive: #Ultimora #Conte: 'E' nata una nuova maggioranza, da Fratelli d'Italia a Italia Viva' - LuigiF97101292 : RT @fuoridalcorotv: 'Con tutto quello che succede nel mondo i nostri parlamentari non trovano niente di meglio da fare che andare a caccia… -

Pagare con il viso o con le mani è larealtà che promette Mastercard che ha lanciato un programma che consente ai rivenditori di ... si scattafoto del proprio volto o si scansiona l'impronta ...Registriamo che se ne è formata. da Fratelli d'Italia a Italia viva'. E' un Giuseppe Conte visibilmente irritato quello che commenta, al termine del Consiglio nazionale M5s, il nuovo ...Procede il progetto della Snam che prevede la sistemazione sulla banchina est del porto di Portovesme, di una FSRU per lo stoccaggio e la rigassificazione del g ..."Oggi registriamo che di fatto si è formata una nuova maggioranza che spazia da Fratelli d'Italia fino a Italia Viva Lo afferma in una nota il Consiglio Nazionale del M5S, in merito all'elezione di ...