Attentato in casa di Antonio Di Silvio: sconosciuto appicca il fuoco. È caccia all’uomo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Antonio di Silvio, detto Cavallo, è stato vittima quest’oggi di quello che può definirsi un agguato in piena regola. L’uomo, di 56 anni, attualmente agli arresti domiciliari è rimasto gravemente ustionato a causa di un incendio appiccato da uno sconosciuto all’interno della sua abitazione. Leggi anche: Si sente male in cella, morto nel carcere di massima sicurezza Samuele Di Silvio sconosciuto appicca un incendio in casa di un Di Silvio: cosa è successo I fatti sono avvenuti nella tarda mattinata di oggi a Latina e precisamente in via Grassi. L’intento del malvivente appare chiaramente quello di attentare alla vita del 56enne. Sono attualmente in corso le indagini da parte dei carabinieri per fare chiarezza e ricostruire quanto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 18 maggio 2022)di, detto Cavallo, è stato vittima quest’oggi di quello che può definirsi un agguato in piena regola. L’uomo, di 56 anni, attualmente agli arresti domiciliari è rimasto gravemente ustionato a causa di un incendioto da unoall’interno della sua abitazione. Leggi anche: Si sente male in cella, morto nel carcere di massima sicurezza Samuele Diun incendio indi un Di: cosa è successo I fatti sono avvenuti nella tarda mattinata di oggi a Latina e precisamente in via Grassi. L’intento del malvivente appare chiaramente quello di attentare alla vita del 56enne. Sono attualmente in corso le indagini da parte dei carabinieri per fare chiarezza e ricostruire quanto ...

Advertising

CorriereCitta : Attentato in casa di Antonio Di Silvio: sconosciuto appicca il fuoco. È caccia all’uomo - MauNi90 : @VlnN94 Ad averceli sempre anni di disastri con coppe ??,parlo dei primi tre anni del disastro,e se andavamo in conf… - Pierre13903748 : Indecente.I 27 Nani con la Ursulaneve, si fanno una verginità prima che i loro Popoli li mandino a casa per incapac… - pablo13461 : @Opptimusprimeio @travan28 Se attentato fu... perché non alla Casa Bianca..? Chiedo.. - Elmulta1 : @Nandocamtv @ComunistaRosso I palestinesi lo sanno bene: de un palestinese compie un attentato in Israele, oltre ch… -