Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi 18 maggio 2022: per Luca scatta il bacio! (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ancora poche ore e andrà in onda il consueto appuntamento con la trasmissione Uomini e Donne, il dating show più famoso della tv condotto da Maria De Filippi. E anche oggi, mercoledì 18 maggio 2022, ci attendono tante sorprese e colpi di scena in studio. Cosa accadrà allora tra dame e corteggiatori? Quali saranno gli sviluppi delle storie che ci hanno appassionato sin qui? Vediamo dunque tutte le Anticipazioni. Cosa è successo ieri a Uomini e Donne Intanto partiamo però da cosa è successo ieri in studio. Protagonista, come avevamo anticipato, è stata Gemma (che ha ricevuto delle rose), e soprattutto c’è stato il nuovo acceso confronto tra Tina e Fabio N., senza contare il bacio di Veronica. Inoltre Andrea, dopo aver visto il bacio con Matteo, ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ancora poche ore e andrà in onda il consueto appuntamento con la trasmissione, il dating show più famoso della tv condotto da Maria De Filippi. E anche, mercoledì 18, ci attendono tante sorprese e colpi di scena in studio. Cosa accadrà allora tra dame e corteggiatori? Quali saranno gli sviluppi delle storie che ci hanno appassionato sin qui? Vediamo dunque tutte le. Cosa è successo ieri aIntanto partiamo però da cosa è successo ieri in studio. Protagonista, come avevamo anticipato, è stata Gemma (che ha ricevuto delle rose), e soprattutto c’è stato il nuovo acceso confronto tra Tina e Fabio N., senza contare il bacio di Veronica. Inoltre Andrea, dopo aver visto il bacio con Matteo, ha ...

