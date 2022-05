Agguato a Soccavo | 29enne ucciso con 5 colpi di pistola

Advertising

RaiNews : Diversamente da quanto reso noto in un primo momento dalla Polizia, l’uomo non era incensurato, ma aveva precedenti… - NapoliToday : #Cronaca Ancora un agguato a Soccavo: ucciso un incensurato - fisco24_info : Omicidio Napoli, 29enne ucciso con 5 colpi d'arma da fuoco: (Adnkronos) - Agguato in un giardino condominiale del q… - corrmezzogiorno : #Napoli Agguato a Soccavo in pieno giorno, ucciso nel giardino con 5 colpi di pistola ... - cronachecampane : Napoli, agguato a Soccavo: ucciso incensurato #emanueledeangelis #Napoli #soccavo -

in un giardino condominiale del quartiereOmicidio a Napoli. Un 29enne è stato ucciso a colpi di arma da fuoco questa mattina in un giardino condominiale in via Contieri , nel ...Il suo corpo è stato trovato in via Contieri a, all'altezza del civico 8, in un giardinetto condominiale. La squadra mobile sta valutando collegamenti con l'avvenuto nel pomeriggio di ...Un uomo è stato ucciso con 5 colpi di pistola alla testa a Napoli in Via Contieri, nel quartiere Soccavo, periferia occidentale di Napoli.Un uomo è stato ucciso con cinque colpi di pistola alla testa a Napoli in Via Contieri , nel quartiere Soccavo, periferia occidentale di ... Non si è ancora risaliti all'ora dell'agguato che ...