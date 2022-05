Un campionato senza padroni nel dopo Rossi: Bastianini ed Espargaro per la rivoluzione (Di martedì 17 maggio 2022) di Marco Galvani Nel 2020, con Marc Marquez fuori dai giochi e un Valentino Rossi con meno feeling sulla moto, Joan Mir (Suzuki) aveva avuto vita (quasi) facile. Campione del mondo comunque meritato ... Leggi su quotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) di Marco Galvani Nel 2020, con Marc Marquez fuori dai giochi e un Valentinocon meno feeling sulla moto, Joan Mir (Suzuki) aveva avuto vita (quasi) facile. Campione del mondo comunque meritato ...

Advertising

CB_Ignoranza : Per la prima volta dal campionato 2010-11, la Juventus chiude la stagione senza vincere alcun trofeo. - GiGiglio99 : E devo vedere Del Piero andar via senza farlo tornare in dirigenza E devo vedere Ronaldo che ci lascia a campionato… - MarcoRaso2 : @GiGiglio99 Senza di loro il campionato non sarà più lo stesso... - kodak91552516 : perde lo scudetto a Firenze con la tripletta di Simeone e perde un posto in Champions con il verona lo scorso anno… - NMaria443 : RT @paoloigna1: Una partita che non ha avuto storia. La summa finale di un campionato che salvo l'inizio illusorio del girone di ritorno è… -