Ultime Notizie – Ucraina | Renzi | “Iv continuerà a votare a favore invio armi”

"Noi abbiamo votato a favore" dell'invio di armi all'Ucraina "e continueremo a votare a favore", rimarca il leader di Iv Matteo Renzi, ospite della puntata di Porta a Porta che andrà in onda stasera su Rai Uno. "Sono più su una posizione 'macroniana' che 'bideniana'. Macron sta cercando di portare tutti a un tavolo", dice ancora Renzi parlando del conflitto in corso.

