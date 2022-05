Trevisan-Muguruza domani in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Rabat 2022

(Di martedì 17 maggio 2022) Martinadovrà vedersela con Garbinein occasione del secondo turno del Wta di. L’azzurra ha superato senza problemi l’esordio sulla terra rossa marocchina, riuscendo ad avere la meglio sulla cinese Xiaodi You, tennista proveniente dalle qualificazioni, in due rapidi set. Prova molto più impegnativa per la giocatrice toscana al secondo atto del torneo nordafricano, con la testa di serie numero uno del seeding ad attenderla.non vive un momento di forma straordinario, ma le sue note e ormai proverbiali qualità spiccano ancora nel circuito e possono realisticamente porsi come rovinose ai danni dell’italiana.tenterà di esasperare in senso positivo il suo tennis mancino nella superficie più congeniale alle sue caratteristiche; ottimo test ...

Advertising

OA_Sport : WTA Rabat, Garbine Muguruza sarà la prossima avversaria di Martina Trevisan - paoloangeloRF : #trevisan vince all’esordio #WTARoma “Grande primo set .. si alza ora l’asticella”@FiorinoLuca intatti troverà #muguruza - Tennis_Ita : WTA Rabat, il tabellone: Muguruza guida il seeding, Trevisan e Bronzetti cercano vittorie - sportface2016 : #WtaRabat | Il tabellone principale, #Muguruza guida il seeding: presenti #Trevisan e #Bronzetti -

Smuove un passivo piuttosto preoccupante anche Martina, che all'esordio contro la cinese ...e che vale al secondo turno lo scontro 'di lusso' con la numero uno del tabellone Garbine, ...Questa, però, non è sufficiente per mettere in difficoltà, che ora se la dovrà vedere contro la numero uno del seeding Garbine. Qualche brivido in più, invece, per Lucia Bronzetti ...L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Miami Heat-Boston Celtics, sfida valida come gara-1 della finale di Eastern Conference dei playoff di Nba 2021/2022. La post season a Est ha confermato ...Martina Trevisan dovrà vedersela con Garbine Muguruza in occasione del secondo turno del Wta di Rabat 2022. Come e quando seguire il match in diretta tv e streaming ...