Simone non è il suo autismo e con la sua voce ci insegna a volare (Di martedì 17 maggio 2022) La storia di Luisa e Simone la conosciamo bene, l’abbiamo raccontata proprio sulle nostre pagine . Ci aveva colpito moltissimo l’amore e la forza di questa mamma che sulle pagine social di Facebook, all’inizio di questo anno scolastico, lanciava un appello affinché i genitori insegnassero l’inclusione ai propri figli, e proprio da quelle righe cercava amici per il suo di figlio, Simone, un fantastico ragazzo autistico a medio funzionamento. Già perché a parole sono tutti disposti a dare un aiuto, il problema poi è tradurlo nei fatti, ma noi non ci siamo dimenticati di loro, e così, a distanza di nove mesi, e con un nuovo e ambizioso progetto che li vede protagonisti, una canzone, Ali in tasca, il cui video abbiamo deciso di allegare alle loro parole, per dare la possibilità di fare conoscere a più persone possibili, e, perché no, ... Leggi su dilei (Di martedì 17 maggio 2022) La storia di Luisa ela conosciamo bene, l’abbiamo raccontata proprio sulle nostre pagine . Ci aveva colpito moltissimo l’amore e la forza di questa mamma che sulle pagine social di Facebook, all’inizio di questo anno scolastico, lanciava un appello affinché i genitorissero l’inclusione ai propri figli, e proprio da quelle righe cercava amici per il suo di figlio,, un fantastico ragazzo autistico a medio funzionamento. Già perché a parole sono tutti disposti a dare un aiuto, il problema poi è tradurlo nei fatti, ma noi non ci siamo dimenticati di loro, e così, a distanza di nove mesi, e con un nuovo e ambizioso progetto che li vede protagonisti, una canzone, Ali in tasca, il cui video abbiamo deciso di allegare alle loro parole, per dare la possibilità di fare conoscere a più persone possibili, e, perché no, ...

Advertising

simone_paciello : Non è che ti odio è che ti auguro ti vivere con quella sensazione di come quando stai per starnutire e non riesci… - Inter : ?? | MISTER Le parole di Simone Inzaghi dopo il suo secondo trofeo nerazzurro: 'Questa squadra non molla mai' ??? ?? - age_of_VIRGO : @simone_pellegri @ZanAlessandro Non è una scelta, è una caratteristica personale è immutabile. Non “scegli” di essere gay, lesbica ecc. - fedecarrer : RT @Kataklinsmann: - Allora dai firmiamo sto contratto, Simò. - Va bene presidente, mi dia la pen… oh, mi scusi un attimo, mi suona il tele… - Majakovsk73 : @marcoleofrigio @BenFranceschini @Tiziano_Marino @pelizza_simone leggevo prima, ormai siamo al golpe, golpotto, con… -