Sciopero dei magistrati, è flop: contro la riforma della giustizia protesta meno di una toga su due (Di martedì 17 maggio 2022) Si è fermata al 48% l'adesione nazionale allo Sciopero proclamato ieri dall'Associazione nazionale magistrati contro la riforma del Csm e dell'ordinamento giudiziario. Il dato finale è stato fornito dalla stessa Anm, che lo ha rivendicato come «comunque importante». «In un contesto generale non facile, c'è stato un livello di adesione all'astensione intorno al 50%, comunque importante. Il che dimostra come l'Anm si sia fatta interprete autorevole del disagio e della preoccupazione reale di tanti magistrati», ha commentato il segretario dell'Associazione nazionale magistrati, Salvatore Casciaro. I numeri parlano, però, di una magistratura spaccata a metà e nel corso della giornata non sono mancate voci autorevoli che hanno apertamente preso le distanze ...

