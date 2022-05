School Workshop on Climate Change: Battipaglia all’insegna del Green (Di martedì 17 maggio 2022) di Luca Capacchione Si svolgerà il 20 e 21 maggio prossimi, presso il Salotto Comunale di Palazzo di Città a Battipaglia, l’evento conclusivo del progetto “School Workshop on Climate Change” organizzato in collaborazione tra gli assessorati alla Cultura, assessore Silvana Rocco, e Ambiente, Vincenzo Chiera. Il programma della due giorni è stato illustrato in conferenza stampa alla presenza della sindaca Cecilia Francese. «È per noi fonte di grande interesse e di soddisfazione la presenza nel nostro Comune della Commissione Via-Vas che si riunirà proprio a Battipaglia per discutere le questioni che attengono alcuni importanti provvedimenti – ha commentato la sindaca. Da sempre la nostra attenzione è rivolta alla tutela ambientale e al miglioramento della salute del nostro Pianeta». La ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 17 maggio 2022) di Luca Capacchione Si svolgerà il 20 e 21 maggio prossimi, presso il Salotto Comunale di Palazzo di Città a, l’evento conclusivo del progetto “on” organizzato in collaborazione tra gli assessorati alla Cultura, assessore Silvana Rocco, e Ambiente, Vincenzo Chiera. Il programma della due giorni è stato illustrato in conferenza stampa alla presenza della sindaca Cecilia Francese. «È per noi fonte di grande interesse e di soddisfazione la presenza nel nostro Comune della Commissione Via-Vas che si riunirà proprio aper discutere le questioni che attengono alcuni importanti provvedimenti – ha commentato la sindaca. Da sempre la nostra attenzione è rivolta alla tutela ambientale e al miglioramento della salute del nostro Pianeta». La ...

