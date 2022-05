Programmi TV di stasera | martedì 17 maggio 2022 Su Tv8 ‘Revenant – Redivivo’ con Leonardo DiCaprio

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 17 maggio 2022) Revenant - Redivivo Rai1, ore 21.25: Don Matteo – 1^Tv Fiction con Raoul Bova e Nino Frassica. 13×07 – Le Colpe Degli Altri: Adesso che la sua relazione con Marco non è più un segreto, Valentina è felicissima di organizzare uscite e avventure con il suo fidanzato. Ma la loro differenza di età comincia a farsi sentire: Nardi cerca di non farlo vedere a Valentina ma in realtà fatica a tenere il passo. Ne parla con Anna che, pur mostrandosi sua amica, potrebbe sfruttare questa situazione a suo vantaggio. Cecchini passa, invece, le sue giornate nel pieno dell’angoscia: il Maresciallo si è convinto di portare sfortuna a chiunque lo incontri. Rai2, ore 21.20: The Equalizer 2 – Senza perdono Film del 2018 di A. Fuqua, con Denzel Washington. Prodotto in USA. Durata: 111 minuti. Trama: In un quartiere popolare di Boston, Massachusetts, vive l’ex agente segreto Robert McCall, che ora si ...