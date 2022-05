Peste suina a Roma, niente export in Europa e neppure pic - nic nella 'zona infetta': ecco la mappa (Di martedì 17 maggio 2022) L'Italia deve provvedere ad istituire 'immediatamente una zona infetta in relazione alla Peste suina africana' che comprenda varie aree del comune di Roma. Non lascia scelta il diktat che arriva dalla ... Leggi su leggo (Di martedì 17 maggio 2022) L'Italia deve provvedere ad istituire 'immediatamente unain relazione allaafricana' che comprenda varie aree del comune di. Non lascia scelta il diktat che arriva dalla ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Italia deve provvedere ad istituire 'immediatamente una zona infetta in relazione alla peste suina africana' che… - TgLa7 : Peste suina: #Ue, immediata istituzione zona #infetta a #Roma. Lo indica decisione Commissione europea pubblicata i… - fattoquotidiano : Peste suina, l’Ue: “Zona infetta nell’area del comune di Roma fino al 31 agosto 2022” - GianniTasca1 : RT @chiccotesta: Pure la peste suina abbiamo a Roma per via dei cinghiali . E se la prendono con il termovalorizzatore. Veramente senza pud… - lella_50 : RT @chiccotesta: Pure la peste suina abbiamo a Roma per via dei cinghiali . E se la prendono con il termovalorizzatore. Veramente senza pud… -