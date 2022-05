Ordinanza su Peste suina a Roma | cabina di regia e abbattimenti

(Di martedì 17 maggio 2022)e allarme cinghiali. Un'emergenza da contrastare con una zona rossa allargata, un piano per gliselettivi e unadiche verranno definiti, entro 30 giorni, con un atto successivo. Sono le principali misure contenute nell'a firma del commissario straordinario, Angelo Ferrari, per affrontare la diffusione dellaafricana asottoscritta, durante una riunione in Prefettura, cui hanno partecipato lo stesso commissario per l'emergenza Ferrari, il prefetto di, Matteo Piantedosi, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l'assessora all'ambiente diSabrina Alfonsi. ...

MatteoMatteo__ : RT @fanpage: Ultim'ora Tutta Roma ‘zona rossa' a causa della 'peste suina'. Firmata l'ordinanza - vignaclarablog : Peste suina, nuova ordinanza per le attività di emergenza - pointofnews : #ordinanza sulla #peste suina a #roma: cabina di regia e abbattimenti. Leggi su: - ninda1952 : RT @RaiNews: Roma, invasione cinghiali e peste suina: ordinanza del commissario speciale prevede Zona rossa dentro tutto i raccordo più una… - quotidianolazio : Roma. Peste suina, firmata ordinanza: zona rossa tutta area interna al G.R.A. più ... - -

I nuovi casi scoperti a Roma e nel Lazio rialzano i livelli di allarme sull' emergenzasuina ,... unasindacale che concede il via libera alla cattura con le gabbie, nell'ambito di una ...Sono le principali misure contenute nell'a firma del commissario straordinario, Angelo Ferrari, per affrontare la diffusione dellasuina africana a Roma sottoscritta, durante una ...Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, a margine della riunione in prefettura a Roma per studiare le misure contro la peste suina. "Dopo l'ordinanza per i confini nella zona ...L'ordinanza è stata firmata dal commissario straordinario per l'emergenza peste suina e annunciata al termine della riunione alla prefettura di Roma ...