Omicron, in aumento i problemi respiratori nei neonati e nei bambini. 'Picchi di croup': lo studio (Di martedì 17 maggio 2022) Con Omicron le vie respiratorie dei bambini non sono al sicuro. Secondo uno studio ospedaliero recentemente pubblicato sulla rivista Pediatrics, la nuova variante del covid ha causato un picco di casi ... Leggi su leggo (Di martedì 17 maggio 2022) Conle viee deinon sono al sicuro. Secondo unoospedaliero recentemente pubblicato sulla rivista Pediatrics, la nuova variante del covid ha causato un picco di casi ...

Advertising

Gazzettino : #omicron, in aumento i problemi respiratori nei neonati e nei #bambini. «Picchi di croup»: lo studio - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #omicron, in aumento i problemi respiratori nei neonati e nei #bambini. «Picchi di croup»: lo studio - ilmessaggeroit : #omicron, in aumento i problemi respiratori nei neonati e nei #bambini. «Picchi di croup»: lo studio - Gabrigrifo1 : @sbondini @pbecchi Ma stiamo parlando del 2020 inizio 2021 o di oggi?no perché oggi ti faccio notare che non c'è al… - Gabrigrifo1 : @sbondini @pbecchi 30% di vaccinati e la mortalità non aumenta Is the new 'vabbè ma allora omicron è un influenza v… -