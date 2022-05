Non sono Mughini | Vai a cag Rissa tv tra Sgarbi e Cappellini

Advertising

thetrueshade : Una volta ti ho chiesto se giocassi a Fifa e tu mi hai risposto “si ma a quel videogioco mi fanno troppo forte solo… - PauDybala_JR : Non dimenticherò mai tutto ciò che mi avete fatto vivere, ogni partita, ogni gol. Con voi sono cresciuto, ho impa… - Pontifex_it : Mentre nel mondo aumentano le tensioni e le guerre, i nuovi Santi ispirino vie di dialogo, specialmente nei cuori e… - ilveroSprouse : @mollyweasjrfk sì, ma queste sono poesie d'amore. mentre le leggi lascia che l'amore che provi si aplifichi fino a… - GiacomoGambare : @Pirichello Gli unici che dovrebbero avere prelazione sono quello della sud che si fanno le trasferte. Da abbonato,… -

TGCOM

Gli abitanti del nostro Paese sono sempre più propensi al risparmio gestito, cresciuto del 25,5% negli ultimi dieci anni. Oltre il 70% non acquisterebbe più titoli di Stato, sale l’interesse per inves ...La Juventus ha pianificato un addio molto diverso per Dybala e Chiellini, con il primo che non si è lasciato andare alle lacrime ...