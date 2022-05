NFT anche su Spotify | al via i primi test

Advertising

L4wfulN3rd : Finalmente anche io parlo di #nft - Angelo95Cigna : Nonostante la situazione macroeconomica e il crypto winter, la tecnologia blockchain è sempre più adottata dalle so… - Padoinho : @NFT_F_A @romeoagresti @goal Sono d’accordo,anche se non ho letto che i bonus saranno 2,5…..7,5 è la metà di quello… - simonealiprandi : OK. Quindi è ufficiale: anche chi dichiara di essere un promotore di #metaverso #nft #cryptoassets non ha capito be… - MrPriscus : #Spotify, adesso arrivano anche gli #Nft (da guardare) #Moneyitsagas! -

L'app di Spotify su smartphone Dopo Instagram , che ha annunciato ufficialmente i primi test suglisulla sua piattaforma,Spotify è pronto a puntare sui non - fungible token . La conferma arriva da un portavoce dell'azienda al portale Music Ally . I primi test sono partiti per alcuni ...... originali e funzionalinella cosiddetta 'user experience', vale a dire il modo di far ...Tweet Redazione FONTE Notizie Relazionate Economia e Mercato Hyundai Articolo Hyundai investe sugli: ...DeviantArt propone un servizio di tutela delle opere d'arte dai predoni che li trasformano in NFT per lucrare sulle intuizioni altrui.Anche le gallerie presenti a questa quarantacinquesima edizione ... della quasi assenza dell’arte NFT e delle artiste. Di volta in volta ad Arte Fiera si sono riportate in auge le tendenze dei decenni ...