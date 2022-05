Napoli, Spalletti visita il Murale di Maradona: Il tecnico risponde a De Laurentiis (Di martedì 17 maggio 2022) Luciano Spalletti in visita al Murale di Maradona, l’allenatore di Certaldo si è regalato preziosi momenti di immersione nella realtà napoletana. Spalletti risponde richiamo di Aurelio De Laurentiis che gli aveva chiesto più “napoletanità“. Il tecnico del Napoli infatti si è recato nei Quartieri Spagnoli e ha visitato il Murale di Diego Armando Maradona. L’opera realizzata dall’artista autodidatta Filardi. Il Murale di Diego è simbolo dell’amore che lega la città partenopea al compianto campione argentino. Un momento di riflessione ed empatia per Spalletti, finito ultimamente nelle critiche di una frangia di sostenitori del Napoli. Il ... Leggi su napolipiu (Di martedì 17 maggio 2022) Lucianoinaldi, l’allenatore di Certaldo si è regalato preziosi momenti di immersione nella realtà napoletana.richiamo di Aurelio Deche gli aveva chiesto più “napoletanità“. Ildelinfatti si è recato nei Quartieri Spagnoli e hato ildi Diego Armando. L’opera realizzata dall’artista autodidatta Filardi. Ildi Diego è simbolo dell’amore che lega la città partenopea al compianto campione argentino. Un momento di riflessione ed empatia per, finito ultimamente nelle critiche di una frangia di sostenitori del. Il ...

Advertising

capuanogio : #Spalletti e #Napoli, l'ora del patto. Il tecnico non vuole lasciare e ha un ottimo rapporto con i tifosi, è pronto… - sscnapoli : ??#Spalletti “Sono sicuro che sarò l’allenatore del Napoli il prossimo anno. Io non ho dubbi” #NapoliGenoa ??… - sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti litiga coi giornalisti in conferenza stampa: 'Dopo ogni sconfitta sono partite le critiche s… - zazoomblog : Napoli Spalletti visita il Murale di Maradona: Il tecnico risponde a De Laurentiis - #Napoli #Spalletti #visita… - Tiarossi2 : RT @calciomercatoit: ??#Pjanic può tornare in #SerieA: #Roma, #Napoli e #Fiorentina interessati al bosniaco???? -