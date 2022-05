Maneskin band: cantano “If I Can Dream” e colonna sonora del film ELVIS (Di martedì 17 maggio 2022) E’ stata eseguita dalla Maneskin rock band italiana, l’iconica hit di ELVIS Presley “If I Can Dream” come parte della ELVIS Original Motion Picture Soundtrack. In uscita il 24 giugno tramite RCA Records, per l’attesissimo nuovo film di Baz Luhrmann, “ELVIS”. Le star della rock band Maneskin in rapida ascesa Hanno celebrato la notizia sul palco ieri sera all’Eurovision Song Contest 2022 a Torino. In Italia, suonando una parte della nuova canzone dal vivo davanti a milioni di ascoltatori. La colonna sonora include anche l’artista vincitrice di un Grammy Doja Cat, il cui “Vegas”, che ha debuttato al Coachella. E’ stato rilasciato su tutte le piattaforme lo scorso venerdì. A proposito di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 17 maggio 2022) E’ stata eseguita dallarockitaliana, l’iconica hit diPresley “If I Can” come parte dellaOriginal Motion Picture Soundtrack. In uscita il 24 giugno tramite RCA Records, per l’attesissimo nuovodi Baz Luhrmann, “”. Le star della rockin rapida ascesa Hanno celebrato la notizia sul palco ieri sera all’Eurovision Song Contest 2022 a Torino. In Italia, suonando una parte della nuova canzone dal vivo davanti a milioni di ascoltatori. Lainclude anche l’artista vincitrice di un Grammy Doja Cat, il cui “Vegas”, che ha debuttato al Coachella. E’ stato rilasciato su tutte le piattaforme lo scorso venerdì. A proposito di ...

