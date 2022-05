La denuncia dei Sì Cobas 'Tentata aggressione a un nostro operaio' (Di martedì 17 maggio 2022) Un operaio che partecipa alla protesta indetta tra i lavoratori di aziende che producono grucce al Macrolotto, avrebbe subito, l'altra notte, un tentativo di aggressione da parte di "uomini armati di ... Leggi su lanazione (Di martedì 17 maggio 2022) Unche partecipa alla protesta indetta tra i lavoratori di aziende che producono grucce al Macrolotto, avrebbe subito, l'altra notte, un tentativo dida parte di "uomini armati di ...

Advertising

rubio_chef : Il popolo autoeletto festeggia per la morte di #ShireenAbuAqla e per aver occupato l’ennesima casa dei nativi pales… - giotto1963 : @WandaPriton Dal medico di base non ci vuole l'appuntamento è una cosa che si sono inventati Vai in amb e quando è… - Stefano_pr85 : @kalibiro @TheChain1974 È uno dei pochi beni impossible da nascondere o scappare. Pensa, a striscia passarono un… - paolovarsi1 : Virus: Anomalie nel Conteggio dei Decessi, il 98% Muore per Altra Causa. La Denuncia. - MTravanut : @marckuck @GP_ArieteRosso Sbagli. Il dolore è sempre dolore. Qui, come là. Dovresti estendere la tua sensibilità po… -