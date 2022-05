Advertising

anna05081956 : @AlbertoLetizia2 Comunque i russi di Mosca e San Pietroburgo che hanno un tenore di vita migliore della quasi total… - MayAmidala : @OnceUponATeddy Il triplo dei commenti e tutti entusiasti. Il secondo dei sancolombo più popolare è questo e comunq… - lavocediasti : Tornano i concerti della Corale di San Secondo di Asti - acmsanvincenzo : ?? Ti piace cantare? ?? ?? Corale Città di San Vincenzo - da 17 anni in su ???????? ?? Voci Bianche Città di San Vincenz… - VdP_Brescia : In preparazione alla festa liturgica annuale di san Lodovico Pavoni, che ricorre il 28 maggio, da alcuni anni si ti… -

Gazzetta D'Asti

LaSecondo di Asti, dopo il forzato periodo di inattività per covid del 2020 e la ripresa dell'attività concertistica dello scorso anno, propone un nuovo Concerto con un programma incentrato ...... che abbandona l'ultimo posto (ora occupato dalGinesio). I biancoverdi di Soldini costringono ...doppietta di Mazzuferi (dal limite ad incrociare sul secondo palo e al termine di un'azione) ... La Corale di San Secondo in concerto sul Requiem - Gazzetta D'Asti La Corale San Secondo di Asti, dopo il forzato periodo di inattività per covid del 2020 e la ripresa dell’attività concertistica dello scorso anno, ...Il direttore del Coro “deve rapportarsi al meglio con il direttore d ... anni’, affascinato dalle note di un suonatore cieco “che si esibiva per strada, a San Pietro all’Olmo, dove eravamo sfollati da ...