Jake Daniels, chi è il calciatore che ha fatto coming out: “Voglio essere un modello” (Di martedì 17 maggio 2022) Jake Daniels è un giovane attaccante inglese che ha deciso di fare una dichiarazione pubblica molto coraggiosa. Infatti, ha condiviso una lettera sul sito del club in cui gioca. Jake Daniels, chi è il calciatore Jake Daniels è un giovanissimo calciatore inglese di soli 17 anni. Gioca nella seconda divisione inglese con al maglia del Blackpool. Il suo nome sta circolando in rete e sui social perché ha deciso coraggiosamente, nella Giornata Internazionale contro l’omofobia, di dichiarare la sua omosessualità. Il giovane attaccante inglese ha detto a Sky News: “Voglio essere solo me stesso. Non ne potevo più di dire continuamente bugie ed essere falso, come lo sono stato per anni”. Sul sito del club ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 17 maggio 2022)è un giovane attaccante inglese che ha deciso di fare una dichiarazione pubblica molto coraggiosa. Infatti, ha condiviso una lettera sul sito del club in cui gioca., chi è ilè un giovanissimoinglese di soli 17 anni. Gioca nella seconda divisione inglese con al maglia del Blackpool. Il suo nome sta circolando in rete e sui social perché ha deciso coraggiosamente, nella Giornata Internazionale contro l’omofobia, di dichiarare la sua omosessualità. Il giovane attaccante inglese ha detto a Sky News: “solo me stesso. Non ne potevo più di dire continuamente bugie edfalso, come lo sono stato per anni”. Sul sito del club ha ...

