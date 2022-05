Il falso prete con il reddito di cittadinanza che chiedeva offerte per una finta Onlus

(Di martedì 17 maggio 2022) Un, anche percettore deldi, è stato denunciato a Ottaviano in provincia di Napoli perchéper unainesistente. L’uomo, 65 anni e già conosciuto alle forze dell’ordine, si è presentato alla processione della Santa Croce e poi davanti alle chiese della cittadina. Domenica dopo la messa domenicale è stato visto a chiedereper conto dell’associazione «Centro sociale giovanile» con tanto di nome e sito. Stavolta però, racconta Il Messaggero, i carabinieri lo hanno fermato. E hanno scoperto che l’uomo non era affatto une il sito non esisteva. Dopo aver perquisito la sua auto i militari hanno trovato e sequestrato capi d’abbigliamento da ...

