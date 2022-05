I dubbi della maggioranza sulle armi all'Ucraina non porteranno al voto di fiducia (Di martedì 17 maggio 2022) AGI - L'invio di armi all'Ucraina è in linea con quanto deliberato dal Parlamento. Con uno scarno comunicato, il Comitato per la Sicurezza della Repubblica conferma che la linea del governo coincide con quella delle Camere. Nessuna 'fuga in avanti', dunque, come temono quelle forze politiche che chiedono al presidente del Consiglio di riferire in Parlamento e di poter votare sul nuovo invio di aiuti militari. Una possibilità rispetto alla quale nemmeno il Partito Democratico farebbe le barricate: "Non abbiamo mai paura del voto, la discussione è sana", dirà oggi Letta alla direzione nazionale del Pd. L'ipotesi di un nuovo voto, tuttavia, sembra farsi più lontana dopo il faccia a faccia tra Mario Draghi e Matteo Salvini. Il leghista, assieme ai Cinque Stelle, guidava il fronte trasversale di chi ... Leggi su agi (Di martedì 17 maggio 2022) AGI - L'invio diall'è in linea con quanto deliberato dal Parlamento. Con uno scarno comunicato, il Comitato per la SicurezzaRepubblica conferma che la linea del governo coincide con quella delle Camere. Nessuna 'fuga in avanti', dunque, come temono quelle forze politiche che chiedono al presidente del Consiglio di riferire in Parlamento e di poter votare sul nuovo invio di aiuti militari. Una possibilità rispetto alla quale nemmeno il Partito Democratico farebbe le barricate: "Non abbiamo mai paura del, la discussione è sana", dirà oggi Letta alla direzione nazionale del Pd. L'ipotesi di un nuovo, tuttavia, sembra farsi più lontana dopo il faccia a faccia tra Mario Draghi e Matteo Salvini. Il leghista, assieme ai Cinque Stelle, guidava il fronte trasversale di chi ...

