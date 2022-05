“Ha più mercato all’estero” | Inter | l’annuncio gela Marotta

Leggi su serieanews

(Di martedì 17 maggio 2022) L’sta lottando per vincere il campionato, ma in queste ore è arrivato un annuncio che hato. Dopo la vittoria del Milan contro l’Atalanta, in molti si aspettavano il mancato successo dell’a Cagliari ma la squadra di Simone Inzaghi è riuscita a battere i sardi in maniera molto convincente. La ‘Beneamata’ ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.