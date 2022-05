Follia a Napoli | travolgono donna con lo scooter poi la colluttazione con chi l’ha soccorsa

Advertising

pazzodieligreg : @Iperborea_ Ieri ho pianto per l'addio di Insigne al Napoli oggi per quello di chiellini e dybala e sono milanista.… - erreelleci : Ma 'normalità che tanto ciacava': com'èbello aggredire il prossimo! FOLLIA SULLA SPIAGGIA DELLE MONACHE A NAPOLI DO… - ilgiornale : La Vespa era stata posizionata in mezzo tra i due uomini a bordo dello scooter. Lo sconcerto dell’automobilista che… - infoitinterno : Napoli, scoppia follia in spiaggia: rissa a colpi di caschi e poi tenta di annegarlo -

Tuttavia, è emersa una figura autorevole, alto guardiano della genoanità, che aha fatto ... al pari di ogni altro coinvolto, ma il cda genoano non faccia ladi privarsi di Zangrillo. Un ..., dove ieri, a distanza di pochi minuti e di pochi chilometri, due giovani sono stati accoltellati e un uomo è stato aggredito in spiaggia a colpi di casco . Leggi anche > In scooter ...Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno ricostruito quanto accaduto nel giro di 24 ore identificando tutti i responsabili e chiarendo anche le motivazioni. E così in stato di fermo è stato pos ...Follia oggi per le strade di Forcella e precisamente in via dei Tribunali. In due, in sella a una moto percorrono a tutta velocita’ le stradine di Forcella, nel cuore del centro storico di Napoli, fin ...