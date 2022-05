(Di martedì 17 maggio 2022)– Entro fine mese il capolinea degli shuttle bus interni al porto tornerà a. La predisposizione dell’area, sicuramente più funzionale rispetto all’attuale collocazione accanto a varco Vespucci, è già stata avviata dal, in concomitanza con la progressiva ripartenza del traffico croceristico. Al tempo stesso,sarà oggetto di un intervento molto più incisivo. Come noto, durante il corsopandemia, l’area è stata messa a disposizionelocale ASL, nell’ambito di un rapporto di trasparente e leale collaborazione istituzionale, per fornire un importante servizio, quello di “drive-in” per tamponi Covid-19, tanto per i cittadini del territorio quanto per le ...

Advertising

Il Faro online

Musolino: 'Avviati gli interventi dopo'utilizzo del sito come drive - in per i tamponi. Manterrà una ...e Fiumaretta'"... è già stata avviata dall', in concomitanza con la ...: crociere, riapre Largo della Pace - Riceviamo e ... è già stata avviata dall', in concomitanza con la progressiva ... Come noto, durante il corso della pandemia,'area è stata messa a ... Civitavecchia, l'AdSp rilancia sulle crociere e apre un cantiere in largo della Pace